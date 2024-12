Donnarumma, la prima diagnosi dopo il brutale calcio in faccia

Donnarumma, la prima diagnosi dopo lo scontro con Singo

"Trauma facciale con ferite multiple", questo il primo bollettino medico del Paris Saint-Germain, al termine della sfida vinta con il Monaco al "Louis II". Il portiere della Nazionale italiana è tornato regolarmente a Parigi con il resto della squadra nella tarda serata di ieri. Il classe '99 si sottoporrà a nuovi esami medici nella giornata di oggi, "per valutare l'entità del colpo e le lesioni facciali visibili. Dovrà rimanere inattivo per diversi giorni", fa sapere il Psg nel suo report ufficiale. L'ex Milan, dunque, ha chiuso anzitempo il suo 2024 e non prenderà parte alla partita con il Lens, in programma domenica 22 dicembre alle ore 21.