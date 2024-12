Il Psg fatica ma vince con il Monaco: Luis Enrique allunga in testa

Psg, colpaccio a Monaco: ora è a +10 dal secondo posto

Nell'altra porta, al 17', Donnarumma va ko dopo una tacchettata in faccia ricevuta da Singo, che però non riceve l'espulsione per l'involontarietà dell'intervento: l'estremo difensore italiano perde sangue ed è costretto ad abbandonare la partita, al suo posto Safonov. A sbloccare il match è Doué, bravo a sfruttare il cross di Hakimi per l'1-0. Il Psg vuole il raddoppio, ma continua a sbattere su Kohn e al 53' Ben Seghir trova il pareggio su calcio di rigore. Passano sette minuti ed Embolo completa la rimonta, ma Dembélé riporta tutto in partità al 63'. Il nuovo vantaggio dei parigini lo firma Goncalo Ramos, appena mandato in campo da Luis Enrique. Il Monaco fa di tutto per recuperare, ma viene punito in contropiede dalla doppietta di Dembélé, che supera Kohn con un delizioso pallonetto per il definitivo 4-2. Tre punti sudati, ma fondamentale per allungare in vetta: ora il Psg è a +10 dal Monaco e dal Marsiglia, in attesa che la squadra di De Zerbi abbia lo stesso numero di partite (una in meno).