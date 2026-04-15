Le mani sul calcio: Lotito svela il documento sul commissario. E Abete ha un piano

ROMA - La battaglia politica per il controllo del calcio italiano è appena cominciata. E non è nuova: Gravina, spesso, aveva messo in guardia su ingenerenze e sconfinamenti e dopo le dimissioni ha parlato senza mezzi termini di “fattori esterni”. Forse è anche per questo che Giovanni Malagò, designato due giorni fa dalla Serie A come primo candidato alla presidenza, durante il podcast “Sette Vite” ieri ha parlato di «sfida affascinante» ma anche di «tante riflessioni da fare», in qualche modo staccandosi di dosso l’etichetta di profilo indicato dalla componente che voleva forzare la mano ma anche di uomo osteggiato da una parte del governo. Malagò sa bene che la partita si gioca sui numeri, ma la fuga in avanti della Lega di A ha già offerto il fianco a due risposte altrettanto forti. La prima è stata quella di Lotito, l’unico patron a non aderire alla candidatura. Il senatore ieri ha fatto un’incursione nella 7ª Commissione, di cui non fa parte, prendendo la parola dopo l’intervento di Abodi, che era stato interpellato sulle prospettive di riforma. Dopo aver detto che «il parlamento ha abdicato al proprio ruolo», il senatore ha cominciato a leggere il documento - secondo i maliziosi ispirato da Casini, giurista ed ex presidente di Lega - che giustificherebbe il commissariamento della Figc «entro il 30 aprile 2026» sulla base «della legge del 17 ottobre 2003 n.280». Il testo prevede due subcommissari e un comitato di 5 membri, 3 nominati dalla politica e 2 dalla Fifa, tutti in carica fino al 31 dicembre 2028. Il commissario, spiegava Lotito mentre il ministro scuoteva la testa conoscendo i contenuti del documento ma a quanto pare non condividendolo del tutto, «non dovrà rendere conto a nessuno se non al Parlamento». «Vorrei ci fosse cambio di sistema, non solo di presidenti. Gli sforzi siano sui programmi», era stato l’invito equilibrato di Abodi. Dal Foro Italico è intervenuto anche il presidente Fitp, Binaghi: «Se le riforme le deve fare Malagò mi viene da ridere - ha detto - già 8 anni fa, quando era al Coni, ha sprecato l’occasione».