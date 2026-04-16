De Rossi, che emozione: Ita gli dedica un aereo, il post scatena i tifosi

ROMA - Se dall'arrivo in panchina di Daniele De Rossi il Genoa ha spiegato le ali iniziando a volare verso la salvezza , da oggi sarà il nome dell'ex capitano della Roma a volare nei cieli del mondo grazie a ITA Airways , che sui propri canali social ha annunciato di avergli dedicato uno degli aerei della propria flotta.

ITA Airways dedica un aereo a De Rossi

"Alcune storie finiscono per appartenere a tutta l’Italia - si legge in un post della compagnia aerea -. Oggi celebriamo un fuoriclasse italiano dedicando un A330neo a chi incarna l’anima e i valori della Nazionale: Daniele De Rossi. Born to fly, perché ci sono nomi che segnano l'orgoglio di un Paese".

Dalla Roma al Mondiale fino alla panchina del Genoa

Nel post di ITA Airways si ricordano tre date, scelte per spiegare anche le motivazioni che hanno portato la compagnia aerea a dedicare un aereo a De Rossi: il 1983 ("Nasce, vive e gioca per la stessa città e la stessa squadra per gran parte della sua carriera, costruendo il suo percorso con dedizione") poi il 2006 ("Nella finale del Mondiale si prende la responsabilità di uno dei rigori decisivi, segnando dal dischetto") e in fine il 2022 ("Guidato dalla passione, dopo aver chiuso la sua carriera da giocatore, sceglie di restare nel calcio e iniziare un nuovo percorso, questa volta in panchina").

Il post scatena i tifosi giallorossi e rossoblù

Il posto di Ita Airways ha emozionato i tifosi di Roma e Genoa, che si sono scatenati tra i commenti: "Felice per il mio capitano" o "DDR vanto nostr" sono alcuni di quelli postati da sostenitori giallorossi, ma tantissimi sono stati anche i cuori rossoblù con cui quelli del Grifone hanno risposto.