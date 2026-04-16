Tragedia Manninger: l'ex portiere della Juve è morto a 48 anni in un incidente stradale

Manninger è morto in un incidente stradale a 48 anni

Manninger ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nei pressi di Salisburgo: mentre si trovava alla guida della sua auto, è stato investito da un treno che ha trascinato il veicolo per diversi metri. I soccorritori sono giunti sul posto in tempi rapidi, ma non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso. Secondo quanto riportato dal quotidiano Kronenzeitung, l’esperto Gerhard Kronreif sta conducendo accertamenti per conto della procura. Lo stesso Kronreif ha spiegato che, grazie alle caratteristiche del veicolo coinvolto, è possibile analizzare con precisione i dati elettronici e ricostruire così il comportamento del conducente. Gli investigatori stanno inoltre verificando se il segnale rosso al passaggio a livello si sia attivato correttamente e con il giusto anticipo. L' incidente è avvenuto poco dopo le 8.20 vicino alla fermata di Pabing, su un attraversamento ferroviario senza barriere. Il veicolo, un minivan, è stato gravemente danneggiato nell’impatto con un treno regionale. I circa 25 passeggeri del treno e il conducente sono invece rimasti illesi.

La carriera di Manninger

Classe 1977, è stato protagonista di una lunga carriera tra i principali campionati europei, vestendo anche la maglia della Juventus tra il 2008 e il 2012. Con i bianconeri ha vinto anche un campionato, mentre in Italia ha giocato anche per Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia e Siena. A inizio carriera ha difeso anche la porta dell'Arsenal, con cui ha vinto una Premier, una Coppa di Lega Inglese e due Charity Shield.

Le reazioni del mondo del calcio

Il mondo de calcio è sotto shock dopo la notizia. Di seguito alcune reazioni. Questo il messaggio pubblicato dal Salisburgo, club in cui è cresciuto: "Ci uniamo al cordoglio per il nostro ex portiere Alexander Manninger, tragicamente scomparso in un incidente stradale. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici. Riposa in pace, Alexander". Questo invece il cordoglio del Napoli: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Alexander Manninger, portiere protagonista di una prestigiosa carriera nel calcio italiano ed europeo". La Juventus, invece, lo ricorda così: "Oggi è un giorno tristissimo. Se n'è andato non solo un grande atleta, ma un uomo dai valori rari: umiltà, dedizione e una serietà professionale fuori dal comune. Juventus esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Alex Manninger e si stringe alla famiglia in questo momento di dolore".