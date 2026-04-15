Lo Sporting Lisbona sfiora il colpaccio: l'Arsenal resiste e vola in semifinale

Arsenal-Sporting Lisbona, tabellino e statistiche

Catamo sfiora il gol

Nel primo tempo l'Arsenal prova a spingere sull'acceleratore e a prendere in mano il pallino del gioco. Lo Sporting si difende e riparte: i portoghesi creano la prima occasione al 16' con Trincao, che si accentra da destra e calcia con il mancino, mandando la palla sul fondo. L'Arsenal risponde e un minuto dopo sfiora il vantaggio con una bella giocata di Gyokeres: la palla termina alta sopra la traversa. La prima frazione è equilibrata, con poche emozioni. Nel finale lo Sporting Lisbona sfiora due volte il gol: prima Goncalves, su un errore clamoroso del portiere Raya, non riesce a trovare il tempo per battere a rete; poi Catamo calcia al volo dopo un cross di Araujo, colpendo il palo.

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La ripresa parte con una grande chance per lo Sporting: Araujo riceve da sinistra, si accentra e lascia partire un tiro che sfiora il palo alla sinistra di Raya, disteso in tuffo. La risposta dell'Arsenal non si fa attendere: Eze riceve e dal limite dell'area calcia con il destro: la palla si perde a pochi centimetri dal palo. I padroni di casa iniziano a spingere con maggiore insistenza: al 52' Martinelli sfiora la traversa con una girata dal limite, poi Madueke (al termine di una discesa personale), colpisce l'esterno della rete da posizione defilata. Arteta inserisce Havertz e il giovane Dowman (classe 2009), Borges risponde con Quenda, Braganca e Simoes. La gara scivola verso il finale all'insegna dell'equilibrio: Arteta si affida a Gabriel Jesus, che al termine di un'azione personale calcia sull'esterno della rete, sfiorando il palo. Nel finale lo Sporting si getta all'attacco nel tentativo di trovare il gol che porterebbe la sfida ai supplementari, e lo sfiora nel finale: Simoes, da posizione ravvicinata, colpisce l'esterno della rete. E' l'ultima emozione: l'Arsenal soffre, ma strappa la qualificazione alle semifinali.