La Juve piange Manninger: l'emozionante messaggio di addio e quella foto con Buffon

Alexander Manninger è tragicamente scomparso all'età di 48 anni a causa di un incidente stradale. La Juventus , con la quale collezionò 42 presenze in quattro stagioni, prima di salutare nel 2012 e proseguire la sua carriera all'estero, ha salutato con un post sui social il suo ex portiere . Tra le foto scelte per rendergli omaggio, una lo ritrare con Gianluigi Buffon. Dopo gli inizi con l’Austria Salzburg, nel 1997 era diventato il primo austriaco a trasferirsi in Premier League con l’Arsenal , vincendo nella stagione 1997/98 il 'double' campionato-FA Cup. Nel corso della carriera aveva giocato in diversi club europei, soprattutto in Italia per oltre 10 anni. La prima esperienza di Manninger in Italia risale alla stagione 2001/02, quando vestì la maglia della Fiorentina, che lo prelevò in prestito dall'Arsenal. Dopo l'avventura in viola, proseguì la sua carriera con Torino e Bologna. Fu però con il Siena che l'austriaco riuscì davvero a mettersi in luce, attirando l'attenzione della Vecchia Signora , che lo acquistò nell’estate del 2008. In carriera ha vestito poi anche le maglie di Liverpool e Ausburgo. Con la nazionale austriaca ha collezionato 34 presenze, partecipando anche agli Europei del 2008 come secondo portiere. Manninger aveva concluso la carriera nel 2017.

Manninger, il ricordo di Chiellini e le foto pubblicate dalla Juve

Ecco il toccante messaggio della Juventus pubblicato sui profili social del club: "Oggi è un giorno molto triste. Abbiamo perso non solo un grande atleta, ma un uomo di rari valori. Alex Manninger sarà ricordato per l'esempio che ha dato, dentro e fuori dal campo. La Juventus esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa di Alex Manninger e si stringe alla famiglia in questo momento di dolore".

Anche Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha voluto esprimere un pensiero verso Alex Manninger: "Oggi è un giorno tristissimo, ci saluta un compagno di squadra esemplare e una persona di grande valore. Ciao Alex, riposa in pace. Un pensiero forte alla tua famiglia".