La Juve piange Manninger: l'emozionante messaggio di addio e quella foto con Buffon
Alexander Manninger è tragicamente scomparso all'età di 48 anni a causa di un incidente stradale. La Juventus, con la quale collezionò 42 presenze in quattro stagioni, prima di salutare nel 2012 e proseguire la sua carriera all'estero, ha salutato con un post sui social il suo ex portiere. Tra le foto scelte per rendergli omaggio, una lo ritrare con Gianluigi Buffon. Dopo gli inizi con l’Austria Salzburg, nel 1997 era diventato il primo austriaco a trasferirsi in Premier League con l’Arsenal, vincendo nella stagione 1997/98 il 'double' campionato-FA Cup. Nel corso della carriera aveva giocato in diversi club europei, soprattutto in Italia per oltre 10 anni. La prima esperienza di Manninger in Italia risale alla stagione 2001/02, quando vestì la maglia della Fiorentina, che lo prelevò in prestito dall'Arsenal. Dopo l'avventura in viola, proseguì la sua carriera con Torino e Bologna. Fu però con il Siena che l'austriaco riuscì davvero a mettersi in luce, attirando l'attenzione della Vecchia Signora, che lo acquistò nell’estate del 2008. In carriera ha vestito poi anche le maglie di Liverpool e Ausburgo. Con la nazionale austriaca ha collezionato 34 presenze, partecipando anche agli Europei del 2008 come secondo portiere. Manninger aveva concluso la carriera nel 2017.
Manninger, il ricordo di Chiellini e le foto pubblicate dalla Juve
Ecco il toccante messaggio della Juventus pubblicato sui profili social del club: "Oggi è un giorno molto triste. Abbiamo perso non solo un grande atleta, ma un uomo di rari valori. Alex Manninger sarà ricordato per l'esempio che ha dato, dentro e fuori dal campo. La Juventus esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa di Alex Manninger e si stringe alla famiglia in questo momento di dolore".
Anche Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha voluto esprimere un pensiero verso Alex Manninger: "Oggi è un giorno tristissimo, ci saluta un compagno di squadra esemplare e una persona di grande valore. Ciao Alex, riposa in pace. Un pensiero forte alla tua famiglia".