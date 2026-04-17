Ostiamare, non solo calcio: nasce il progetto delle borse di studio agli atleti-studenti

L' Ostiamare vola , dentro e fuori dal campo. La formazione biancoviola di mister D'Antoni e di proprietà di Daniele De Rossi occupa, a tre giornate dalla fine del campionato, il primo posto in classifica nel girone F di Serie D , a +2 sull' Ancona secondo in classifica. Il sogno promozione in Serie C è più vivo che mai per il club lidense che, nel frattempo, si distingue anche lontano dal rettangolo verde. Ecco come.

Ostiamare e Macron insieme: nasce il progetto delle borse di studio agli atleti-studenti

Macron, celebre azienda italiana di abbigliamento sportivo, conferma ancora una volta il proprio impegno concreto nel sociale e nello sviluppo delle nuove generazioni attraverso un’iniziativa di grande valore educativo realizzata in collaborazione con Ostiamare. Al centro del progetto, le borse di studio messe a disposizione da Macron, pensate per supportare il percorso scolastico dei giovani atleti della prima squadra che stanno completando il quarto e quinto anno di liceo. Un’iniziativa che rappresenta molto più di un sostegno economico: è una presa di posizione chiara a favore di un modello sportivo che mette al centro la crescita completa della persona. Macron, da sempre attenta ai valori di responsabilità sociale, inclusione e formazione, rafforza così il proprio ruolo non solo come leader nel settore dello sportswear, ma anche come partner attivo nello sviluppo umano e culturale degli atleti.

Ostiamare, un "Mare di Valori"

All’interno di questa visione condivisa, Ostiamare ha costruito un sistema concreto per rendere compatibili sport e istruzione: il club garantisce infatti ai propri tesserati iscrizione scolastica, servizio mensa e supporto logistico, permettendo agli atleti di conciliare gli impegni agonistici con la frequenza regolare delle lezioni presso Aurora Institute, realtà educativa di riferimento sul territorio. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di impatto sociale “Un Mare di Valori”, attraverso il quale Ostiamare promuove attività che spaziano dal supporto ai caregiver all’attenzione per l’ambiente, fi no alle collaborazioni con reparti pediatrici, grazie anche al contributo di partner e donatori privati.

Le dichiarazioni di Beccaceci e Pavanello

In questo contesto, il contributo di Macron assume un ruolo centrale e strategico, rafforzando un ecosistema virtuoso in cui sport, educazione e responsabilità sociale si incontrano. “Crediamo che il valore dello sport vada oltre il campo di gioco” – dichiara Luca Beccaceci, Amministratore Unico di Ostiamare – “e che investire nella formazione dei nostri ragazzi signifi chi costruire non solo atleti, ma persone consapevoli e preparate. La collaborazione con Macron rappresenta un passo fondamentale in questa direzione.” “Per Macron, sostenere progetti come questo signifi ca tradurre in azioni concrete i nostri valori” – aggiunge Gianluca Pavanello, CEO di Macron – “Un giovane che cresce bene dentro e fuori dal campo rappresenta il risultato più autentico che lo sport possa generare. Vogliamo essere parte di quel percorso e siamo contenti di questa sinergia con Ostiamare.” Con questa iniziativa, Macron e Ostiamare ribadiscono una visione condivisa: il futuro dello sport passa dalla formazione, dalla responsabilità e dall’investimento nei giovani.