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giovedì 23 aprile 2026
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La vita bella e la bella vita

Quando si parla di rifare il calcio partendo dai ragazzini, forse conviene aggiungere anche una sana ripresa dei fondamentali etici: il commento
Cristiano Gatti
1 min
Tagsinchiestacalcio escort

La prima autodifesa, magari su consiglio del bravo avvocato, è che non hanno commesso alcun reato. Altri, quelli dell’agenzia di reclutamento, sfruttavano la prostituzione, io sono un semplice fruitore del servizio, che volete da me. Per cui: non comincia

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