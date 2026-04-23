La vita bella e la bella vita

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La prima autodifesa, magari su consiglio del bravo avvocato, è che non hanno commesso alcun reato. Altri, quelli dell’agenzia di reclutamento, sfruttavano la prostituzione, io sono un semplice fruitore del servizio, che volete da me. Per cui: non comincia
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