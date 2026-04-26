Caressa sul caos Rocchi in diretta tv: "C'è un'incapacità gestionale"

Il pensiero di Caressa su Rocchi e il caos arbitri

Questo il pensiero del giornalista: "Questa inchiesta ha sconvolto un po' il mondo del calcio perché non si sa bene dove e come potrà finire. Al momento la frode sportiva che è stata imputata a Rocchi e Gervasoni non ha avuto seguito con apertura di indagini nei confronti di altri soggetti. [...] Si può discutere sul video di Paterna perché è un anno e mezzo, forse duem che diciamo che nel mondo arbitrale c'era un gran caos. Credo che anche solo questo video testimoni questo: l'insicurezza degli arbitri, l'incertezza del giudizio, l'intervento su ogni decisione e quindi di conseguenza la paura che si legge un po' negli occhi degli arbitri... [...] C'è anche un'incapacità gestionale perché se tu dai tutta questa insicurezza e devo decidere con il patema pensando a quello che hai detto nell'ultima riunione, tra l'altro spesso cambiando idea... Succede che poi alla fine ognuno fa quello che gli pare, quella è l'impressione che c'è. [...] Oltre alla confusione tecnica, sappiamo che c'era una situazione molto complessa all'interno dell'AIA: non è più un segreto che c'era una controversia tra una parte degli arbitri che poteva far capo a Rocchi e una parte che poteva far capo al presidente dell'AIA. [...] Si vedeva che c'era un'incertezza che portava a decisioni incomprensibili... Ma come è possibile che per due anni non si è mai intervenuti, c'era anche l'idea di una riforma proprio con Rocchi".