Rocchi indagato diretta: tutti gli aggiornamenti e ultime notizie LIVE

Caos nel calcio italiano. Soprattutto per quanto riguarda il mondo arbitrale. Gianluca Rocchi è indagato dalla Procura di Milano per "concorso in frode sportiva" . Al centro dell'indagine alcune partite del campionato 2024-25. Il designatore degli arbitri di Serie A e Serie B ha deciso, nella serata di ieri, di autosospendersi . Lo stesso ha fatto il supervisore Var Gervasoni . Tutte le ultime sulla questione sul CorriereDelloSport.it : aggiornamenti in tempo reale.

9:37

La Procura: "Sceglieva arbitri graditi all'Inter"

Nell'inchiesta condotta dalla Procura di Milano, Gianluca Rocchi è accusato di "avere scelto arbitri graditi all’Inter in alcune partite". In particolar modo, sotto la lente d'ingrandimento la designazione di Doveri per Bologna-Inter (20 aprile 2025) e di Doveri per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan (23 aprile).

9:27

La violazione protocollo Var

L'accusa nei confronti di Rocchi è quella di frode sportiva in concorso è l'accusa nei suoi confronti: avrebbe condizionato alcune scelte arbitrali esercitando pressioni sul Var, violandone il protocollo.

9:24

Lotta tra clan: il commento del direttore Zazzaroni

Martedì prossimo il Collegio di Garanzia dello Sport deciderà se rendere definitiva o meno la condanna a 13 mesi del presidente dell’AIA Zappi, accusato di aver indotto gli ex responsabili delle commissioni arbitrali di Serie C e dei Dilettanti, a rassegnare le dimissioni dai rispettivi incarichi. Ieri - ah, le coincidenze - il designatore della CAN Rocchi, non proprio nelle grazie di Zappi e degli zappatores, si è ritrovato indagato per concorso in frode sportiva e non solo. Il commento del direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni: LEGGI QUI.

9:18

L'inchiesta della Procura di Milano

L'inchiesta che ha portato all'ingresso di Gianluca Rocchi nel registro degli indagati è condotta dal pubblico ministero Maurizio Ascione, cova dall'estate del 2025 e sta esplorando tutte le componenti del calcio italiano, passando dagli arbitri alla giustizia sportiva, fino alla Figc. La Procura di Milano sta indagando per "frode sportiva", la stessa ipotesi che portò a Calciopoli, culminata con la retrocessione in Serie B della Juventus. L'indagine punta a verificare se alcuni episodi arbitrati siano stati influenzati dall'esterno.

9:12

Rocchi indagato: cosa è successo

Sabato 25 aprile. Attorno all'ora di pranzo la notizia, pubblicata dall'agenzia AGI, che scuote il mondo del calcio italiano. Il designatore arbitrale CAN A e B Gianluca Rocchi ha ricevuto un avviso di garanzia ed è indagato per "concorso in frode sportiva" dalla Procura di Milano.

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