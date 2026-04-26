Retroscena Rocchi, il messaggio inviato ai "suoi ragazzi" nel pieno della bufera
Gianluca Rocchi è stato indagato per «frode sportiva» per la “bussata” (tutta da dimostrare) di Udinese-Parma e per aver «scelto arbitri graditi all’Inter in alcune partite» secondo quanto ha riportato per prima l’AGI, a firma di Manuela D’Alessandro (cronista di giudiziaria che firmò, con Antonietta Ferrare, “L’uomo nero”, il libro denuncia di Gavillucci, storicamente legato a Zappi). Per questo motivo ieri sera si è autosospeso, anticipando le decisioni di un Comitato Nazionale che ha avuto momenti paradossali (c’è chi - il vice Affinito - avrebbe voluto dimettersi nel caso non si fosse fermato il designatore, cosa sulla quale evidentemente non tutti erano d’accordo). «Per amore dell’AIA e p e r il bene del gruppo CAN che deve lavorare in serenità, ho deciso di autosospendermi. Tornerò più forte di prima». E ai suoi ragazzi ha scritto: «Date sempre il massimo, io sarò sempre con voi».
Terremoto arbitri
Un terremoto che arriva in un momento complicato non solo per il mondo degli arbitri italiani (martedì la pronuncia sui 13 mesi di squalifica del presidente inibito), ma per tutto il nostro calcio. Il designatore ha ricevuto l’informativa ieri mattina, l’interrogatorio di garanzia è fissato per il 30 aprile: «Sono sicuro di aver agito sempre correttamente ed ho piena fiducia nella magistratura. Sono sereno». Non è stato l’unico: a ricevere l’avviso di garanzia, anche Gervasoni, uno dei suoi vice, all’epoca dei fatti supervisore dei VAR, per « Salernitana-Modena con la concessione del calcio di rigore a favore della squadra emiliana da parte del direttore di gara Antonio Giua incalzava e sollecitava l’addetto Var Luigi Nasca affinché questi richiamasse Giua all OFR ai fini della decisione iniziale sull’episodio di gioco». Anche il Gerva si è autosospeso.