Retroscena Rocchi, il messaggio inviato ai "suoi ragazzi" nel pieno della bufera

Gianluca Rocchi è stato indagato per «frode sportiva» per la “bussata” (tutta da dimostrare) di Udinese-Parma e per aver «scelto arbitri graditi all’Inter in alcune partite» secondo quanto ha riportato per prima l’AGI, a firma di Manuela D’Alessandro (cronista di giudiziaria che firmò, con Antonietta Ferrare, “L’uomo nero”, il libro denuncia di Gavillucci, storicamente legato a Zappi). Per questo motivo ieri sera si è autosospeso, anticipando le decisioni di un Comitato Nazionale che ha avuto momenti paradossali (c’è chi - il vice Affinito - avrebbe voluto dimettersi nel caso non si fosse fermato il designatore, cosa sulla quale evidentemente non tutti erano d’accordo). «Per amore dell’AIA e p e r il bene del gruppo CAN che deve lavorare in serenità, ho deciso di autosospendermi. Tornerò più forte di prima». E ai suoi ragazzi ha scritto: «Date sempre il massimo, io sarò sempre con voi».