"Con chi ho fatto questa frode sportiva?": Rocchi non si dà pace, tante domande senza risposta

«Ma quindi, con chi l’ho fatta ‘sta frode»? È una domanda logica, che si porrebbe chiunque si trovasse iscritto nel registro degli indagati senza sapere per quale motivo, visto che piano piano intorno tutti i protagonisti del presunto illecito vengono meno. È una domanda che potrebbe essere venuta in mente (se la sarà posta sicuramente) anche a Gianluca Rocchi, l’ex designatore che si è autosospeso subito dopo aver ricevuto l’avviso di garanzia con l’ipotesi di reato di frode sportiva, sabato mattina. Rocchi si è ritirato, ha staccato cellulari e (metaforicamente) televisori, ha deciso di pensare a sé e soprattutto alla sua famiglia, i figli Samuele (arbitro da dicembre 2023, promette già più del padre) e Federico, sicuramente i più toccati da questa vicenda. Succede così in qualsiasi inchiesta, quando il così detto mostro viene sbattuto in prima pagina. Poi, però, bisogna valutare anche le conseguenze. Che ricadono, soprattutto, su chi c’entra poco o nulla. Non riusciva a spiegarselo, l’ex designatore. Perché la nota di ieri della Procura, le tensioni che vengono riportate da Milano circa questa vicenda, hanno scosso ancor di più l’ex arbitro internazionale di Firenze. Che s’è ritrovato una vita (sportiva, soprattutto, ma anche privata) rovinata senza sapere per quale motivo. Non ci sono tesserati di società coinvolti. Non ci sono società coinvolte. Gli unici coinvolti sarebbero gli arbitri, ma non tutti. Da qui la domanda: «Ma quindi, ‘sta frode, con chi l’ho fatta?».