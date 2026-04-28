Zappi al Coni prima del Collegio di Garanzia glissa su Rocchi: "Ho altri problemi..."

" Ho altri problemi da risolvere. Ci sarà tempo e modo per parlarne ". Così Antonio Zappi ha risposto alla domanda relativa a un commento sul " caso Rocchi ". Il presidente dell'AIA lo ha fatto appena arrivato nella sede del Coni, prima dell'udienza al Collegio di Garanzia . Presieduto da Gabriella Palmieri, questo discuterà il ricorso presentato dallo stesso Zappi, che lo scorso 22 gennaio era stato inibito per 13 mesi dal Tribunale Federale Nazionale della Figc per la vicenda delle "indebite pressioni" esercitate nei confronti degli associati Ciampi e Pizzi per favorire l’ascesa di Orsato e Braschi.

Zappi: "Uno sportivo affronta le partite sempre con grande fiducia e speranza"

Zappi ha rilasciato ulteriori dichiarazioni per quanto riguarda la sua situazione: “Uno sportivo affronta le partite che gioca sempre con fiducia e grande speranza. Perchè? Chi è accusato di atti che non ha commesso o disciplinarmente non rilevanti ha la speranza di incontrare un giudice che lo riconosca". Zappi aveva presentato ricorso alla Corte Federale d’Appello, che il 23 febbraio aveva respinto tutto confermando la sentenza di primo grado. Il presidente dell'AIA aveva chiesto al Collegio di Garanzia dello Sport la sospensiva d’urgenza che gli era stata negata. Se la squalifica venisse confermata anche in terzo grado, scatterebbe la decadenza.

"Ho inviato un messaggio a Rocchi e Gervasoni: sono vicino e solidale con loro"

Sull'inchiesta della procura di Milano, Zappi ha affermato di aver "mandato un messaggio a Rocchi e Gervasoni". Il presidente dell'AIA ha aggiunto: "Sono vicino e solidale con loro. Appena ho ricevuto la segnalazione che ci fosse qualcosa ho informato gli organi competenti. Io sono inibito ma c'è un aspetto umano. L'indagine è in corso, mi auguro si risolva in fretta. Credo che a volte la volontà di descrivere il mondo arbitrale come dilaniato sia per interessi estranei al mondo arbitrale stesso, ma non sono convinto corrisponda alla realtà".