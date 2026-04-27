Retroscena Aia, arsenico e nuovi dispetti: tutto il veleno degli arbitri. E oggi si sceglie il dopo Rocchi 

Se non fosse che sono una componente decisiva del calcio ( la Fifa li chiama Team One, la Prima Squadra) , li potremmo paragonare ai bambini dell’asilo (con tutto il rispetto per chi frequenta la scuola materna), pronti a farsi i dispetti a qualsiasi livello, dirigenziale e arbitrale. Quante se ne dicono dopo ogni partita non è dato immaginare. Invidie, supponenza, superbia, orgoglio, arroganza, presunzione. Sono pronti (non tutti) a giurare che loro sono infallibili, gli altri non sempre. Non farebbero gli arbitri, se ci pensate bene. In Serie A è una costante, il gruppo riesce a rimanere compatto nonostante viga più che in altri posti di lavoro il detto “mors tua, vita mea” . Ma visto che l’arbitro è un uomo solo, è chiaro che il detto si adatta bene a tutta la categoria. Giustificabile, a livello tecnico: il tuo fallimento mi permette di arbitrare (e guadagnare) di più. Meno a livello politico. Perché l’arroganza si trasforma spesso in prevaricazione, a discapito dell’intera associazione. La migliore esemplificazione arriverà oggi, quando il Comitato Nazionale sarà chiamato a decidere chi reggerà la CAN per il prossimo mese al posto di Rocchi che si è autosospeso per l’inchiesta che lo vede indagato per frode sportiva.

Interessi e bottega

Già sabato, subito dopo il precipitare degli eventi, il Comitato Nazionale, retto dal vice vicario Massini (Zappi è inibito 13 mesi, è sempre in attesa della decadenza, arriverà se domani il Collegio di garanzia del Coni gli confermerà l’inibizione) si era trovato a discutere prima sul destino di Rocchi, poi sul suo sostituto. Non tutti convergevano, su entrambi i punti. In particolare, il “pasdaran” d’occasione è stato (e sarà) il vice Affinito che dovrebbe essere il candidato della cordata orfana di Zappi, se si dovesse andare alle elezioni (attenzione a chi prenderà le redini della Figc il 22 giugno). Su Rocchi c’è stato il veto completo, anche davanti a chi paventava una possibilità di non adire al regolamento tout court (che prevede la sospensione in via cautelare per chi è indagato): «Non lo voglio più vedere, altrimenti mi dimetto» più o meno il senso delle parole volate durante il CN. Ci ha pensato lo stesso Rocchi a togliere il disturbo. Il problema adesso si sposta sul post: la logica, a 40 partite dalla fine del campionato, vorrebbe che la CAN andasse avanti per continuità. Visto che due ex arbitri si sono autosospesi (Rocchi e Gervasoni) e che dei quattro Organi tecnici rimasti, due sono ex assistenti (Tonolini e Di Liberatore), la scelta sarebbe ricaduta o su Tommasi (54 gare in A, da tempo con la squadra di Rocchi, spesso la sua voce a Open VAR) o su Ciampi, quest’ultimo l’unico “patentato” (ha guidato da designatore per quattro stagioni la C) e l’unico a non esserci lo scorso anno, la stagione sotto inchiesta. Sarebbe stato un paradosso: l’uomo (con Pizzi) che subì pressioni per far posto a Orsato e Braschi sarebbe designatore pro tempore?