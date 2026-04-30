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La potestà del designatore  

Leggi il commento del direttore del Corriere dello Sport-Stadio
Ivan Zazzaroni
2 min
TagsRocchi

Non sappiamo ancora di quali elementi disponga il magistrato che con un avviso di garanzia ha messo sotto accusa l’intero calcio italiano, ipotizzando che Rocchi organizzasse combine a vantaggio di alcune squadre. In che modo? Designando arbitri non ostili alle partite in cui queste squadre sarebbero state coinvolte.  

I dettagli circolati in queste ore, riguardanti presunte conferme di alcuni ex direttori di gara e guardalinee, configurano l’esistenza di una guerra intestina al mondo arbitrale, messo - come detto - sotto accusa dalla magistratura con un atto che ha prodotto un danno incalcolabile al sistema.  

Ma il fatto che il designatore, nella sua autonomia gestionale, si preoccupasse di non destinare alcuni fischietti a partite di squadre che ne avevano contestato precedentemente l’arbitraggio, non è di per sé un fatto corruttivo, tanto più quando manca l’altra parte della corruzione: è solo lo specchio di una discrezionalità finalizzata a ridurre conflitti e pressioni sull’arbitro stesso.  

Il rischio di utilizzare rancori e frustrazioni del mondo arbitrale per dare una lettura sovvertita del modo con cui funziona il rapporto tra la potestà del designatore e le aspettative dei presidenti e delle squadre, è altissimo di fronte a un’inchiesta che pretende di leggere con le categorie del penale processi e procedure che sono parte specifica del mondo sportivo.

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