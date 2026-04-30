La prossima settimana (forse anche un po’ dopo), la Procura federale potrà esaminare il nuovo materiale in arrivo da Milano. Il pm del calcio, Giuseppe Chinè, ha immediatamente inviato una richiesta di accesso agli atti al collega della Procura milanese, Ascione, titolare dell’inchiesta che vede indagati cinque tesserati AIA, da Rocchi in giù. Come lo stesso capo degli 007 federali aveva precisato, la denuncia di Rocca era stata presa immediatamente in esame, l’inchiesta era stata portata avanti con l’audizione dei testimoni e non erano emerse violazioni sportive così rilevanti da figurare un deferimento.