Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 2 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La foto di Higuain a Miami fa impazzire tutti sui social: ma è veramente lui o è AI?

Virale un'immagine scattata all'interno di un negozio di articoli sportivi: l'attaccante con la barba folta e in cannottiera
3 min
TagsHiguainMiami

Higuain o non Higuain? Nelle ultime ore è diventata virale sui social un'immagine scattata da un tifoso al fianco di un uomo che sembra essere "Il Pipita". Ma perché questo dubbio? Perché il "presunto" Higuain appare in una condizione fisica molto differente rispetto alle sue ultime apparizioni pubbliche, portando il pubblico a non riuscire a capire l'autenticità dell'immagine, sollevando dubbi sull'utilizzo o meno dell'intelligenza artificiale.

Il cambio look di Higuain stupisce: barba folta, cannottiera e sandali

La foto, scattata all'interno di un negozio di articoli sportivi a Miami, ritrae un giovane ragazzo al fianco di Higuain con vari chili in più rispetto a quando ha annunciato il proprio ritiro, nel 2022. Ma se un cambio di condizione fisica è abbastanza comune per i calciatori, a sorprendere è l'aspetto: una barba folta e non curata, pochi capelli in testa. Addosso una cannottiera e dei pantaloncini corti, con ai piedi dei sandali. Un cambio look che ha stupito molti appassionati.

 

 

Higuain nel 2021: "Qui non mi giudicano"

Gonzalo Higuain ha posto fine alla sua carriera da calciatore nel 2022. Il "Pipita", dopo aver vestito le maglie - tra le altre - di River Plate, Real Madrid, Napoli Juventus, ha deciso di chiudere la propria carriera in Florida, all'Inter Miami. Cinque anni fa, nell'aprile del 2021, in un'intervista a "La Nacion" Higuain aveva già parlato del suo cambio look e la gioia del non essere giudicato: "Né i media né i tifosi ti giudicano, se sei grasso, se sei magro, se sei calvo... Mi sono fatto crescere la barba lunga e sono diventato una notizia, ma nessuno parla di me di calcio. Prima facevano male le critiche, ora no. E da quando è arrivata mia figlia ho cambiato la mia sensibilità"

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Higuain nel 2021: "Qui non mi giudicano"36 gol, limite quasi insuperabile

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS