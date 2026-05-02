La foto di Higuain a Miami fa impazzire tutti sui social: ma è veramente lui o è AI?

Il cambio look di Higuain stupisce: barba folta, cannottiera e sandali

La foto, scattata all'interno di un negozio di articoli sportivi a Miami, ritrae un giovane ragazzo al fianco di Higuain con vari chili in più rispetto a quando ha annunciato il proprio ritiro, nel 2022. Ma se un cambio di condizione fisica è abbastanza comune per i calciatori, a sorprendere è l'aspetto: una barba folta e non curata, pochi capelli in testa. Addosso una cannottiera e dei pantaloncini corti, con ai piedi dei sandali. Un cambio look che ha stupito molti appassionati.

Higuain nel 2021: "Qui non mi giudicano"

Gonzalo Higuain ha posto fine alla sua carriera da calciatore nel 2022. Il "Pipita", dopo aver vestito le maglie - tra le altre - di River Plate, Real Madrid, Napoli e Juventus, ha deciso di chiudere la propria carriera in Florida, all'Inter Miami. Cinque anni fa, nell'aprile del 2021, in un'intervista a "La Nacion" Higuain aveva già parlato del suo cambio look e la gioia del non essere giudicato: "Né i media né i tifosi ti giudicano, se sei grasso, se sei magro, se sei calvo... Mi sono fatto crescere la barba lunga e sono diventato una notizia, ma nessuno parla di me di calcio. Prima facevano male le critiche, ora no. E da quando è arrivata mia figlia ho cambiato la mia sensibilità".