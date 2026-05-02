La foto di Higuain a Miami fa impazzire tutti sui social: ma è veramente lui o è AI?
Higuain o non Higuain? Nelle ultime ore è diventata virale sui social un'immagine scattata da un tifoso al fianco di un uomo che sembra essere "Il Pipita". Ma perché questo dubbio? Perché il "presunto" Higuain appare in una condizione fisica molto differente rispetto alle sue ultime apparizioni pubbliche, portando il pubblico a non riuscire a capire l'autenticità dell'immagine, sollevando dubbi sull'utilizzo o meno dell'intelligenza artificiale.
Il cambio look di Higuain stupisce: barba folta, cannottiera e sandali
La foto, scattata all'interno di un negozio di articoli sportivi a Miami, ritrae un giovane ragazzo al fianco di Higuain con vari chili in più rispetto a quando ha annunciato il proprio ritiro, nel 2022. Ma se un cambio di condizione fisica è abbastanza comune per i calciatori, a sorprendere è l'aspetto: una barba folta e non curata, pochi capelli in testa. Addosso una cannottiera e dei pantaloncini corti, con ai piedi dei sandali. Un cambio look che ha stupito molti appassionati.
Higuain nel 2021: "Qui non mi giudicano"
Gonzalo Higuain ha posto fine alla sua carriera da calciatore nel 2022. Il "Pipita", dopo aver vestito le maglie - tra le altre - di River Plate, Real Madrid, Napoli e Juventus, ha deciso di chiudere la propria carriera in Florida, all'Inter Miami. Cinque anni fa, nell'aprile del 2021, in un'intervista a "La Nacion" Higuain aveva già parlato del suo cambio look e la gioia del non essere giudicato: "Né i media né i tifosi ti giudicano, se sei grasso, se sei magro, se sei calvo... Mi sono fatto crescere la barba lunga e sono diventato una notizia, ma nessuno parla di me di calcio. Prima facevano male le critiche, ora no. E da quando è arrivata mia figlia ho cambiato la mia sensibilità".