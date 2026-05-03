Mistero Higuain: "La foto con i capelli lunghi è creata con AI". Ecco quale sarebbe la foto originale

ROMA - È stato risolto dopo qualche ora il 'mistero' che ha coinvolto Gonzalo Higuain , ex attaccante di Napoli e Juve (oltre che di River Plate, Real Madrid, Milan, Chelsea e Inter Miami) divenuto virale sui social per una foto che lo ritraeva in un negozio di articoli sportivi con un look decisamente particolare .

La foto di Higuan virale sui social

Barba folta, cannottiera, pochi capelli ma lunghi, pantaloncini corti e sandali ai piedi: nell'immagine che ha fatto il giro del web un 'Pipita' quasi irriconoscibile rispetto a quello che dava spettacolo in campo e capace di segnare 31 reti nelle 75 partite giocate con la maglia dell'Argentina. Talmente irriconoscibile che in tanti hanno sospettato fosse frutto dell'intelligenza artificiale, come poi è effettivamente emerso.

Risolto il 'mistero': era creata con AI

A rivelarlo è stato infatti lo stesso utente che aveva postato la foto e che ha pubblicato in seguito il selfie originale, non modificato quindi con l'AI, in cui il 38enne Higuain ha gli stessi vestiti ma la barba curata come i capelli, mentre posa sorridendo al fianco del giovane tifoso, ancora inconsapevole del fatto che di lì a poco sarebbe finito in trend sui social come ai tempi in cui il suo mestiere era far gol.