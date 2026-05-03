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domenica 3 maggio 2026
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Mistero Higuain: "La foto con i capelli lunghi è creata con AI". Ecco quale sarebbe la foto originale

L'ex attaccante era divenuto virale sui social per un'immagine che lo ritraeva in un negozio con un look trasandato, poi è arrivata la spiegazione: tutti i dettagli
2 min
TagsHiguainSocialai

ROMA - È stato risolto dopo qualche ora il 'mistero' che ha coinvolto Gonzalo Higuain, ex attaccante di Napoli e Juve (oltre che di River Plate, Real Madrid, Milan, Chelsea e Inter Miami) divenuto virale sui social per una foto che lo ritraeva in un negozio di articoli sportivi con un look decisamente particolare.

La foto di Higuan virale sui social

Barba folta, cannottiera, pochi capelli ma lunghi, pantaloncini corti e sandali ai piedi: nell'immagine che ha fatto il giro del web un 'Pipita' quasi irriconoscibile rispetto a quello che dava spettacolo in campo e capace di segnare 31 reti nelle 75 partite giocate con la maglia dell'Argentina. Talmente irriconoscibile che in tanti hanno sospettato fosse frutto dell'intelligenza artificiale, come poi è effettivamente emerso.

 

 

Risolto il 'mistero': era creata con AI

A rivelarlo è stato infatti lo stesso utente che aveva postato la foto e che ha pubblicato in seguito il selfie originale, non modificato quindi con l'AI, in cui il 38enne Higuain ha gli stessi vestiti ma la barba curata come i capelli, mentre posa sorridendo al fianco del giovane tifoso, ancora inconsapevole del fatto che di lì a poco sarebbe finito in trend sui social come ai tempi in cui il suo mestiere era far gol.

 

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