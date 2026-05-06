"Frasi intimidatorie e atteggiamento aggressivo": Piqué squalificato sei giornate dopo l'attacco contro gli arbitri
Il Comitato disciplinare della federcalcio spagnola ha inflitto una pesante sanzione a Gerard Piqué, oggi dirigente dell’Andorra. L’ex difensore del Barcellona è stato fermato per sei giornate, a cui si aggiungono due mesi di interdizione, in seguito agli episodi avvenuti al termine della gara persa contro l’Albacete.
Pique squalificato sei giornate da dirigente
Il provvedimento riguarda anche altri membri del club, mentre è stata disposta la chiusura parziale del Nou Estadi della FAF per due partite. Secondo il rapporto arbitrale, al termine dell’incontro diversi dirigenti avrebbero protestato in modo acceso contro la terna.
Frasi intimidatorie e atteggiamento aggressivo di Piqué nei confronti della terna arbitrale
Tra questi anche Piqué, a cui vengono attribuiti comportamenti e frasi giudicate “intimidatorie” e un atteggiamento “aggressivo e provocatorio” nei pressi degli spogliatoi. Il club andorrano, di proprietà dello stesso Piqué, milita attualmente in Primera Federaciom, l’equivalente della Serie C italiana, dopo aver preso parte nella stagione 2023-24 alla Segunda División.