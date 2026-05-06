Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 6 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

"Frasi intimidatorie e atteggiamento aggressivo": Piqué squalificato sei giornate dopo l'attacco contro gli arbitri

I fatti sono avvenuti al termine della gara persa contro l’Albacete: i dettagli
2 min

Il Comitato disciplinare della federcalcio spagnola ha inflitto una pesante sanzione a Gerard Piqué, oggi dirigente dell’Andorra. L’ex difensore del Barcellona è stato fermato per sei giornate, a cui si aggiungono due mesi di interdizione, in seguito agli episodi avvenuti al termine della gara persa contro l’Albacete.

Pique squalificato sei giornate da dirigente

Il provvedimento riguarda anche altri membri del club, mentre è stata disposta la chiusura parziale del Nou Estadi della FAF per due partite. Secondo il rapporto arbitrale, al termine dell’incontro diversi dirigenti avrebbero protestato in modo acceso contro la terna.

 

Frasi intimidatorie e atteggiamento aggressivo di Piqué nei confronti della terna arbitrale

Tra questi anche Piqué, a cui vengono attribuiti comportamenti e frasi giudicate “intimidatorie” e un atteggiamento “aggressivo e provocatorio” nei pressi degli spogliatoi. Il club andorrano, di proprietà dello stesso Piqué, milita attualmente in Primera Federaciom, l’equivalente della Serie C italiana, dopo aver preso parte nella stagione 2023-24 alla Segunda División.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Maduro in carcere si infuria per il BarçaRoma, Gasp fa piazza pulita

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS