Pirlo e Materazzi ospiti a Mosca durante un pesante bombardamento su Kiev: bufera sui social
MOSCA (Russia) - Bufera social e polemiche per la partecipazione a un evento sportivo in Russia da parte degli ex calciatori della nostra nazionale Andrea Pirlo e Marco Materazzi. Ieri, domenica 24 maggio, i due campioni del mondo del 2006 hanno visitato Mosca per assistere alla Superfinale della Coppa di Russia, vinta ai rigori dallo Spartak Mosca sul Krasnodar allo stadio Luzhniki. Sui social e non soltanto non è passato inosservato che Pirlo e Materazzi erano nella capitale russa proprio nelle ore in cui l'esercito di Putin ha lanciato uno dei più grandi attacchi combinati di droni e missili su Kiev, prendendo di mira le infrastrutture civili.
Foto accanto a un fan di Putin
L'ex centrocampista e l'ex difensore erano a Mosca nell'ambito delle celebrazioni della 'Giornata del calcio' organizzate dall'Unione Calcistica Russa e dal Comitato Sportivo di Mosca. Pirlo e Materazzi, insieme a star locali, hanno partecipato a sessioni di autografi con i tifosi, a una partita di gala, ad attività con i bambini e a sessioni fotografiche accanto a calciatori russi, tra cui Artem Dzyuba, attaccante dell'Akron Togliatti, nazionale russo e noto sostenitore di Vladimir Putin.