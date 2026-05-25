Pirlo e Materazzi ospiti a Mosca durante un pesante bombardamento su Kiev: bufera sui social

MOSCA (Russia) - Bufera social e polemiche per la partecipazione a un evento sportivo in Russia da parte degli ex calciatori della nostra nazionale Andrea Pirlo e Marco Materazzi. Ieri, domenica 24 maggio, i due campioni del mondo del 2006 hanno visitato Mosca per assistere alla Superfinale della Coppa di Russia, vinta ai rigori dallo Spartak Mosca sul Krasnodar allo stadio Luzhniki. Sui social e non soltanto non è passato inosservato che Pirlo e Materazzi erano nella capitale russa proprio nelle ore in cui l'esercito di Putin ha lanciato uno dei più grandi attacchi combinati di droni e missili su Kiev, prendendo di mira le infrastrutture civili.