No al tutor per l’AIA, il Collegio di Garanzia stoppa la Figc: tutto rimandato al nuovo presidente, ma...

Questo commissariamento non s’ha da fare, per dirla alla Manzoni. Ma parafrasando la celebre frase de I Promessi Sposi, potremmo fermarci al «né ora», lasciando sospeso il «né mai». Perché il parere (10 pagine) della sezione consultiva del Collegio di Garanzia presso il Coni, arrivato ieri a tarda sera e che verrà portato in Consiglio Federale oggi, chiude le strade all’attuale Federcalcio, dimissionaria e limitata all’ordinaria amministrazione, nel procedere al commissariamento dell’AIA. In sintesi: la presenza di un vicario (Massini) e la possibilità di svolgere le elezioni (non è specificata proprio così, si parla generalmente di normale gestione di transizione nel rispetto delle regole dell’AIA e delle Norme federali, almeno questo il senso), sposti l’asticella verso il «no» al tutor. Ma fra meno di un mese, a via Allegri siederà un nuovo presidente e una nuova governace federale: avrà la forza e la voglia di mettere mano ad una situazione che la stessa Assoarbitri ha messo nero su bianco essere insostenibile? Quel documento dovrebbe essere la pietra d’angolo per il nuovo presidente della Figc per mettere mano ad uno dei settori più delicati: avrà la “sensibilità” per procedere ad un atto sicuramente scomodo per chi è appena arrivato, ma - quello sì - comunque indifferibile.