Alessandro Lucarelli commuove tutti ricordando Protti: "Il mio idolo e di tutti i livornesi. Fai buon viaggio Re Igor"

"Sei stato il mio idolo. Fai buon viaggio Re Igor". Alessandro Lucarelli ha ricordato con un commovente post su Instagram Igor Protti . Insieme hanno giocato 19 partite, tutte nella stagione 2004/05, in Serie A, con la maglia del Livorno. Sono stati in campo, contemporaneamente, per 1.192 minuti. Istanti inidimenticabili che tornano alla mente nel giorno più triste, quello della prematura scomparsa, a soli 58 anni , dell'ex bomber. Ma i match hanno rappresentato soltanto un momento di un rapporto di amicizia vero ed autentico.

Alessandro Lucarelli ricorda Protti: "La cosa più bella è stata conoscerti come uomo e chiamarti amico"

L'ex difensore ha postato una foto in bianco e nero di Protti, con la maglia del loro adorato Livorno, e ha scritto: "Sei stato prima il mio idolo, il giocatore che più di tutti ha fatto battere il cuore di noi livornesi. Poi ho avuto l’onore di condividere con te uno spogliatoio, proprio con la maglia del nostro Livorno".

"E infine la cosa più bella: conoscerti come uomo e chiamarti amico. I gol, le vittorie e le emozioni che ci hai dato resteranno nella storia. La persona che sei resterà nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerti. Fai buon viaggio Re Igor".