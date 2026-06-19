Il calcio piange Igor Protti: le reazioni social e i messaggi di cordoglio
Il calcio italiano piange Igor Protti. Morto all'età di 58 anni, al termine di una lunga battaglia, l'ex centravanti ha scritto pagine di storia indelebili in Serie A, e non solo, indossando le maglie di Livorno, Bari, Napoli e Lazio, senza dimenticare i primi passi mossi nel Rimini, fino ad arrivare alle parentesi con Virescit Boccaleone, Messina e Reggiana. Classe '67, è stato icona degli attaccanti di provincia, come testimoniano i tantissimi messaggi d'affetto e di cordoglio arrivati sui social e attraverso i media nazionali. "Ciao Leone, hai smesso di soffrire", scrivono in molti su X, sottolineando la straordinaria forza con cui Igor ha affrontato la malattia, più volte definita "avversario subdolo" e "sgraditissimo ospite" dallo stesso Protti.
Addio a Igor Protti, il cordoglio di Napoli e Lazio
Tra i primi club a ricordare Igor Protti, è stato proprio il Napoli di De Laurentiis. Con i partenopei, 31 apparizioni, 6 reti e 4 assist per l'attaccante originario di Rimini: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, la squadra e tutta la SSC Napoli - si legge nella nota diffusa sui canali ufficiali della società azzurra - si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Igor Protti, simbolo straordinario e indimenticabile bomber del calcio italiano. Ha indossato la maglia azzurra nella stagione '97/98, dando il suo encomiabile contributo e facendosi sempre amare per le sue doti umane e sportive. Ha lottato fino alla fine con il suo consueto spirito coriaceo, mostrando un meraviglioso attaccamento alla vita e alla sua famiglia. Ciao, Igor". Poco più tardi, è arrivato anche il cordoglio della Lazio, che ha salutato Protti con un breve ma sentito "Ciao, Igor", ricordandolo con una foto che lo ritrae in maglia biancoceleste. Con la formazione capitolina, 37 presenze e 7 gol. Il club di Claudio Lotito, poi, ha sottolineato come Protti sia stato un "autentico baluardo di tenacia e passione. Capocannoniere in Serie A, B e C, ha fatto innamorare tifoserie intere e realizzato gol indimenticabili, come quello decisivo nel derby: un esempio in campo, un esempio nella malattia. In questo momento di profondo dolore, il club si stringe con affetto intorno alla famiglia".
Livorno saluta Igor Protti, mito di una generazione
Romagnolo d'origine, livornese di fatto. Igor Protti era questo, non solo per quanto fatto sul terreno di gioco. L'uomo che supera il calciatore e lascia innamorare un'intera piazza, a suon di gol, giocate e gesti d'amore per il popolo amaranto. "Non riusciamo a trovare le parole - ha scritto l'US Livorno 1915 sul proprio account Instagram ufficiale, ricordando Protti -. Non esistono forse le parole giuste in questi momenti. Igor per sempre". Per lui, con i toscani, 287 presenze, 130 gol e 17 assist, considerando tutte le categorie e le competizioni. Tante le società toscane rivali, ma sempre affrontate con grandissimo rispetto. Tra queste anche l'Empoli, che ha salutato così il compianto Protti: "Ciao Igor. Empoli Football Club si stringe attorno alla famiglia e ai cari e si unisce al cordoglio per la prematura scomparsa di Igor Protti".
Messina piange Igor Protti: "Ha lasciato un segno importante nel cuore dei tifosi e nella storia del club"
Nel corso della sua lunga carriera, Igor Protti ha lasciato il segno anche in una città importante come Messina. Tra Serie B e Coppa Italia, 114 partite e 35 marcature tra l'89 e il '92 con i biancoscudati, che hanno affidato ai loro canali social un pensiero per il classe '67: "L’ACR Messina - si legge - esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Igor Protti, indimenticato protagonista della storia giallorossa. Arrivato a Messina nel 1989, Protti ha vestito la nostra maglia per tre stagioni, collezionando oltre cento presenze e realizzando 31 reti, lasciando un segno importante nel cuore dei tifosi e nella storia del club. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a quanti gli hanno voluto bene, giungano le più sentite condoglianze da parte della società, dei tesserati e di tutta la comunità giallorossa. Ciao Igor. Riposa in pace".
L'omaggio del Bari: "Addio Zar, la partita più difficile l'hai giocata con il coraggio dei grandi"
Un breve video sotto la Curva Nord del "San Nicola" e un lungo messaggio per salutare lo "Zar" Igor Protti, capace di vincere il titolo di capocannoniere della Serie A nell'annata 1995/96 (24 reti in ex aequo con Giuseppe Signori della Lazio), pur retrocedendo in B con i pugliesi: "La partita più difficile l’hai giocata con il coraggio dei grandi e anche se oggi il fischio finale lascia tutti con il cuore spezzato, resterai sempre nei ricordi di chi ha tifato per te. I tuoi gol, le tue corse sotto la curva, il tuo amore per questi colori hanno fatto sognare generazioni di tifosi biancorossi. Il tuo esempio ci ha reso orgogliosi. Oggi tutte le tue tifoserie piangono insieme, ma celebrano anche l’onore di averti avuto come simbolo. Addio Zar! Tutta la SSC Bari e il presidente Luigi De Laurentiis si uniscono al dolore della famiglia di Igor Protti".
Il Pisa ricorda Igor Protti: "Simbolo di una rivalità fatta di passione e rispetto"
La rivale di sempre: il Pisa. Tantissimi i derby affrontati da Igor Protti con la maglia del Livorno, ma sempre con rispetto e sportività. E il messaggio di cordoglio del club nerazzurro lo dimostra: "Il Pisa si unisce al profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Igor Protti, simbolo di una rivalità fatta di passione e rispetto reciproco ed esempio di resilienza contro le avversità della vita. Il presidente Giuseppe Corrado, assieme a tutta la società, è vicino alla famiglia Protti in questo momento di grande dolore".
Il messaggio della Juve per Igor Protti
Tra i tanti messaggi sui social, arriva anche quello della Juventus, che ha ricordato così l'ex attaccante di Napoli e Lazio (tra le tante): "Juventus si unisce al cordoglio per la prematura scomparsa di Igor Protti. Ci stringiamo con affetto e vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari".
Addio Protti, il saluto della città di Rimini
Rimini saluta Igor Protti: "Ciao bomber, persona stupenda". La comunità romagnola, attraverso la voce del sindaco Jamil Sadegholvaad, lo ha ricordato con straordinario affetto: "Le ultime volontà che ha voluto lasciarci ne definiscono esattamente la straordinaria caratura di uomo. Un addio che, allo stesso tempo, è un messaggio di gratitudine e speranza rivolto a chi gli è stato vicino e a chi lo ha conosciuto. Partendo da Rimini, le sue leggendarie imprese sui campi da calcio italiani ne hanno certamente rappresentato la parte più visibile. Ma, se questo è possibile, il cuore di Igor è stato molto più grande dei suoi incredibili successi. Persona bellissima - ha scritto il primo cittadino - con un atteggiamento costantemente positivo verso la vita, senza mai montarsi la testa durante i periodi esaltanti della carriera né abbattersi quando di fronte si presentavano problemi, proprio il coraggio con cui, a un certo punto, ha affrontato il doloroso percorso della malattia ne hanno fatto un esempio per tutte le generazioni. Anche per chi, i più giovani, non avevano avuto la fortuna di ammirarne direttamente le gesta di rapace bomber, unico capocannoniere nei campionati di calcio di serie A, B e C. Rimini, oggi in lacrime, deve leggere e rileggere quanto ci ha lasciato Igor nel suo ultimo saluto. È un invito a guardare sempre avanti, con fiducia e amore, nonostante la vita sia un turbinoso alternarsi di cose belle e dolorose".
Il calcio italiano piange Igor Protti. Morto all'età di 58 anni, al termine di una lunga battaglia, l'ex centravanti ha scritto pagine di storia indelebili in Serie A, e non solo, indossando le maglie di Livorno, Bari, Napoli e Lazio, senza dimenticare i primi passi mossi nel Rimini, fino ad arrivare alle parentesi con Virescit Boccaleone, Messina e Reggiana. Classe '67, è stato icona degli attaccanti di provincia, come testimoniano i tantissimi messaggi d'affetto e di cordoglio arrivati sui social e attraverso i media nazionali. "Ciao Leone, hai smesso di soffrire", scrivono in molti su X, sottolineando la straordinaria forza con cui Igor ha affrontato la malattia, più volte definita "avversario subdolo" e "sgraditissimo ospite" dallo stesso Protti.
Addio a Igor Protti, il cordoglio di Napoli e Lazio
Tra i primi club a ricordare Igor Protti, è stato proprio il Napoli di De Laurentiis. Con i partenopei, 31 apparizioni, 6 reti e 4 assist per l'attaccante originario di Rimini: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, la squadra e tutta la SSC Napoli - si legge nella nota diffusa sui canali ufficiali della società azzurra - si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Igor Protti, simbolo straordinario e indimenticabile bomber del calcio italiano. Ha indossato la maglia azzurra nella stagione '97/98, dando il suo encomiabile contributo e facendosi sempre amare per le sue doti umane e sportive. Ha lottato fino alla fine con il suo consueto spirito coriaceo, mostrando un meraviglioso attaccamento alla vita e alla sua famiglia. Ciao, Igor". Poco più tardi, è arrivato anche il cordoglio della Lazio, che ha salutato Protti con un breve ma sentito "Ciao, Igor", ricordandolo con una foto che lo ritrae in maglia biancoceleste. Con la formazione capitolina, 37 presenze e 7 gol. Il club di Claudio Lotito, poi, ha sottolineato come Protti sia stato un "autentico baluardo di tenacia e passione. Capocannoniere in Serie A, B e C, ha fatto innamorare tifoserie intere e realizzato gol indimenticabili, come quello decisivo nel derby: un esempio in campo, un esempio nella malattia. In questo momento di profondo dolore, il club si stringe con affetto intorno alla famiglia".
Livorno saluta Igor Protti, mito di una generazione
Romagnolo d'origine, livornese di fatto. Igor Protti era questo, non solo per quanto fatto sul terreno di gioco. L'uomo che supera il calciatore e lascia innamorare un'intera piazza, a suon di gol, giocate e gesti d'amore per il popolo amaranto. "Non riusciamo a trovare le parole - ha scritto l'US Livorno 1915 sul proprio account Instagram ufficiale, ricordando Protti -. Non esistono forse le parole giuste in questi momenti. Igor per sempre". Per lui, con i toscani, 287 presenze, 130 gol e 17 assist, considerando tutte le categorie e le competizioni. Tante le società toscane rivali, ma sempre affrontate con grandissimo rispetto. Tra queste anche l'Empoli, che ha salutato così il compianto Protti: "Ciao Igor. Empoli Football Club si stringe attorno alla famiglia e ai cari e si unisce al cordoglio per la prematura scomparsa di Igor Protti".
Messina piange Igor Protti: "Ha lasciato un segno importante nel cuore dei tifosi e nella storia del club"
Nel corso della sua lunga carriera, Igor Protti ha lasciato il segno anche in una città importante come Messina. Tra Serie B e Coppa Italia, 114 partite e 35 marcature tra l'89 e il '92 con i biancoscudati, che hanno affidato ai loro canali social un pensiero per il classe '67: "L’ACR Messina - si legge - esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Igor Protti, indimenticato protagonista della storia giallorossa. Arrivato a Messina nel 1989, Protti ha vestito la nostra maglia per tre stagioni, collezionando oltre cento presenze e realizzando 31 reti, lasciando un segno importante nel cuore dei tifosi e nella storia del club. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a quanti gli hanno voluto bene, giungano le più sentite condoglianze da parte della società, dei tesserati e di tutta la comunità giallorossa. Ciao Igor. Riposa in pace".