Allegri con Galliani, Spalletti e Carnevali: cena speciale a Forte dei Marmi

Con il Mondiale in corso e l'inizio della Serie A ancora (apparentemente) lontano, i grandi protagonisti della Serie A si dedicano a un po' di relax prima dell'inizio dei vari ritiri estivi in giro per l'Italia e per il mondo. Chi parte all'estero in vacanza per rilassarsi e chi sceglie di rimanere in Italia in uno dei posti più gettonati nell'ambiente sportivo e non solo, Forte dei Marmi, da sempre teatro di grandi incontri tra celebrità. Ed è accaduto anche nella serata di ieri, dove alcuni grandi nomi del nostro campionato si sono seduti allo stesso tavolo.