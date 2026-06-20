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Allegri con Galliani, Spalletti e Carnevali: cena speciale a Forte dei Marmi

Tavolo vip in un noto ristorante della località toscana con alcuni dei grandi protagonisti del calcio italiano
2 min
TagsjuveCarnevaliAllegri

Con il Mondiale in corso e l'inizio della Serie A ancora (apparentemente) lontano, i grandi protagonisti della Serie A si dedicano a un po' di relax prima dell'inizio dei vari ritiri estivi in giro per l'Italia e per il mondo. Chi parte all'estero in vacanza per rilassarsi e chi sceglie di rimanere in Italia in uno dei posti più gettonati nell'ambiente sportivo e non solo, Forte dei Marmi, da sempre teatro di grandi incontri tra celebrità. Ed è accaduto anche nella serata di ieri, dove alcuni grandi nomi del nostro campionato si sono seduti allo stesso tavolo.

 

 

Tavolo vip a Forte dei Marmi: la cena con i protagonisti del calcio italiano

Da una parte il duo da cui la Juventus dovrà ripartire ancora una volta, il nuovo amministratore delegato della Juventus Giovanni Carnevali e l'allenatore dei bianconeri Luciano Spalletti. Allo stesso tavolo Massimiliano Allegri, futuro nuovo allenatore del Napoli, e Adriano Galliani, storico ad del Milan e del Monza.

 

 

Insieme a loro anche Giovanni Rossi, ex direttore sportivo del Sassuolo dal 2018 al 2024 proprio insieme a Carnevali. Si sono tutti riuniti per una cena al noto ristorante Il Fortino di Forte dei Marmi e la foto di tutti insieme è comparsa sui profili social del locale.

 

 

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