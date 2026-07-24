Van Bommel è il nuovo allenatore del Belgio dopo Rudi Garcia: è ufficiale

Il Belgio riparte da Mark van Bommel . La Federcalcio belga ha ufficializzato la nomina dell'ex centrocampista olandese come nuovo commissario tecnico della nazionale, affidandogli la guida dei Diavoli Rossi con un contratto valido fino agli Europei del 2028, che si disputeranno nel Regno Unito

Van Bommel è il nuovo commissario tecnico del Belgio

Van Bommel, che in carriera ha già allenato PSV Eindhoven, Wolfsburg e Anversa, raccoglie l'eredità di Rudi Garcia. Il tecnico francese lascia la panchina dopo il Mondiale 2026, chiuso con l'eliminazione ai quarti di finale per mano della Spagna, poi laureatasi campione del mondo.

Prima avventura da ct per van Bommel

Per l'ex capitano della nazionale olandese si apre ora una nuova avventura internazionale (anche se era già stato vice di Arabia Saudita e Australia), con l'obiettivo di rilanciare una delle selezioni più talentuose d'Europa e guidarla verso un nuovo ciclo che culminerà con l'Europeo del 2028.