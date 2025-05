Mondiali Beach Soccer, l'Italia contro il tabù Brasile

Italia contro il tabù Brasile

Le due formazioni si ritrovano a distanza di quattordici mesi quando - nella finale del 2024 persa a Dubai - gli Azzurri vennero sconfitti per 6-4. Negli undici precedenti, la Nazionale italiana non è mai riuscita a imporsi. “Ci confronteremo al massimo livello - sottolinea l’attaccante azzurro Gianmarco Genovali - non c’è squadra più forte del Brasile a livello mondiale. Sarà utile per capire a che punto siamo a livello di condizione. Rispetto alla finale di un anno fa sarà diverso: a Dubai per molti di noi era il primo Mondiale e ci giocavamo il titolo: ora avremo modo di affrontarli più serenamente”.