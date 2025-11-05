UEFA Futsal Champions League, col cuore e di rimonta: Catania, 3-3 con l'AEK Atene
Ci sono pari e pari. Pari che lasciano l’amaro in bocca, e pari di tigna che confortano. Ecco, il 3-3 del Catania nel Matchday 2 del Main Round di Champions League appartiene alla seconda categoria. La qualificazione agli ottavi ancora non c’è, il pass andrà conquistato sabato nel gran finale del PalaCatania, ma proprio questo pari conquistato con le unghie e con i denti può servire, e non poco, per il prosieguo dell’avventura europea.
SE SCAPPI TI RIPRENDO (SEMPRE)
nizio choc per i bi-campioni d’Italia, colpiti a freddo, dopo appena 20”, dalla rete di Lima. Turmena risponde a metà frazione, ma non è il Catania dei tempi migliori, e nemmeno quello frizzante dell’esordio contro i tedeschi del Weilimdorf. Troppi errori: Felipinho riporta avanti i greci, all’intervallo rossazzurri sotto 2-1. Come nella prima frazione Catania prende gol a freddo, e quando Felipinho si ripete i fantasmi della sconfitta aleggiano sul palazzetto siciliano. A scacciarli ci pensano i protagonisti del secondo scudetto rossazzurro: Turmena accorcia le distanze, la Provvidenza Pulvirenti sigla il 3-3. Due gol nell’arco di 1’41”. Tempo per fare ancora gol c'è, Catania lo sfiora senza realizzarlo.
ULTIMA GIORNATA DECISIVA
La qualificazione si deciderà sabato, la squadra di Juanra ha tre vantaggi da sfruttare contro i finlandesi dell’Akaa, tornato nel frattempo in corsa per il primato nel gruppo 5 con un secco 4-0 al Weilimdorf: il PalaCatania, quel primato rimasto tale proprio in virtù del 3-3 con l’Aek Atene, e la possibilità di giocare già sapendo del risultato dei greci con i tedeschi.
UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - MAIN ROUND - GRUPPO 5 (diretta Vivo Azzurro TV)
MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE
Akaa-AEK 2-6
Weilimdorf-Catania 1-6
GIOVEDÌ 30 OTTOBRE
Weilimdorf-Akaa 0-4
Catania-AEK 3-3
SABATO 1 NOVEMBRE
AEK-Weilimdorf ore 17
Catania-Akaa ore 20.30
CLASSIFICA: Catania (+5) e AEK Atene (+4) 4 punti, Akaa 3, Weilimdorf 0