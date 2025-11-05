UEFA Futsal Champions League, col cuore e di rimonta: Catania, 3-3 con l'AEK Atene

Ci sono pari e pari. Pari che lasciano l’amaro in bocca, e pari di tigna che confortano. Ecco, il 3-3 del Catania nel Matchday 2 del Main Round di Champions League appartiene alla seconda categoria. La qualificazione agli ottavi ancora non c’è, il pass andrà conquistato sabato nel gran finale del PalaCatania, ma proprio questo pari conquistato con le unghie e con i denti può servire, e non poco, per il prosieguo dell’avventura europea.