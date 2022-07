City Group pigliatutto: dopo il Palermo, acquisterà anche il Bahia

City Group, un impero in costante crescita

La holding dello sceicco Mansour è un vero e proprio impero che aumenta sempre di più la sua forza espansionistica: ora possiede, con percentuali che vanno dal 100% delle azioni del Manchester City al 20% del giapponese Yokohama Marinos, dieci società calcistiche che sono il Manchester City in Premier League, il New York City nella Mls nordamericana, il Melbourne City in Australia, gli Yokohama Marinos nella J-League nipponica, il Girona neopromosso nella Liga, il Montevideo City Torque in Uruguay, il Sichuan Jiuniu nella Super League cinese, il Mumbai City in India, il Troyes in Francia, il Lommel in Belgio e il Palermo nella Serie B italiana. In più c'è un rapporto di partnership con il Club Bolivar, che coinvolge uno dei soci del City Group, ovvero Marcelo Claure, che è anche socio di David Beckham nell'Inter Miami.