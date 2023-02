Palmeiras, un calciatore prova la dieta di Ronaldo: "Pensavo che sarei morto..."

"La dieta di Ronaldo? Pensavo che sarei morto"

Nella stagione 2020/21, Menino era la terza scelta del Palmeiras a centrocampo. Desideroso di conquistare al più presto la maglia da titolare, decide di intraprendere un nuovo regime alimentare per migliorarsi: "In quel periodo ero sottopeso, ma volevo cambiare. Così ho parlato con un nutrizionista della squadra e gli ho detto che avrei voluto seguire la dieta di Cristiano Ronaldo. Volevo imitarlo a tutti i costi anche per scalare le gerarchie dell'allenatore. La dieta consisteva in un uovo a colazione, pesce ed insalata a pranzo e cena ed uno spuntino pomeridiano. Tutto accompagnato con degli integratori specifici. Quando ho giocato la prima partita dopo aver mangiato così sentivo di non avere forze. Mi stavo solo scaldando e tutto quello a cui riuscivo a pensare era che stessi per morire. Dopo solo cinque minuti dall'inizio della partita non potevo già più correre e sono stato sostituito".