Suarez-Gremio ai saluti finali, il futuro è all'Inter Miami?

SAN PAOLO - Luis Suarez e il Gremio ai saluti finali? Sembra proprio di sì. L'attaccante uruguaiano ha deciso di chiudere la sua esperienza con i "tricolores" di Porto Alegre un anno prima rispetto alla scadenza del contratto firmato nel 2022. Il motivo? L'impegno troppo gravoso a causa del fitto calendario del campionato brasiliano che non aiuta i suoi problemi fisici, soprattutto al ginocchio destro. Basti pensare che in questa stagione il Gremio ha disputato 64 partite, Suarez ne ha giocate 54 siglando 29 reti e 17 assist in tutte le competizioni. L'attaccante ha chiuso la sua avventura firmando una bellissima doppietta nella vittoria della sua squadra per 3-2 sul Fluminense.