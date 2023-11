"Luis Suarez in trattativa con l’Inter Miami per giocare con Messi"

MIAMI (Stati Uniti) - Luis Suarez e Leo Messi di nuovo insieme come ai tempi del Barcellona? Possibile. Perché l'attaccante uruguaino del Gremio sta negoziando il passaggio all'Inter Miami, la squadra dove gioca l'otto volte Pallone d'Oro. L'Inter Miami ci aveva già provato in passato con Luis Suarez, ma adesso i tempi sembrano maturi per strappare il sì al 36enne che quindi potrebbe lasciare il Brasile a breve per approdare nella Mls. Lo riporta Mundo Deportivo.