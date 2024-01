Dal Brasile: "Ancora un figlio per Neymar": ma é mistero sulla madre

La nuova vita di Neymar, ancora alle prese con il grave infortunio al ginocchio, continua a far parlare di sé per una vita privata spesso sopra le righe. C'é nuovamente di mezzo un figlio, il terzo per il fuoriclasse brasiliano, che si é recentemente separato dalla moglie Bianca Biancardi, stanca di tradimenti diventati ormai sistematici. Chi é la madre del terzo figlio di Neymar Jr? Ci sono indizi, ma la domanda resta ancora inevasa.