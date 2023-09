Neymar bacia due ragazze, la compagna incinta: "Sono delusa"

Neymar, come il lupo, perde il pelo ma non il vizio. Il giocatore brasiliano è stato pizzicato da alcuni paparazzi mentre baciava due ragazze ad un party. Il tutto a pochi giorni dalla nascita della figlia che aspetta dall'attuale compagna Bruna Biancardi . Quest'ultima già qualche mese fa aveva perdonato un tradimento, con tanto di scuse pubbliche da parte dell'attaccante.

Neymar bacia due ragazze: la compagna incinta è delusa

"Buon pomeriggio, sono consapevole di quello che è successo e ancora una volta sono delusa. - ha scritto Bianca Biancardi su Instagram - Ma nella fase finale della mia gravidanza, la mia attenzione e preoccupazione sono dirette esclusivamente a mia figlia e questo è tutto ciò a cui penserò al momento. Apprezzo i messaggi di affetto".

Neymar e Bruna Biancardi in una relazione aperta?

Secondo Em Off Neymar e Bruna Biancardi avrebbero da tempo una relazione aperta, data la nota passione del calciatore per le donne, ma la modella avrebbe chiesto al compagno maggiore discrezione (oltre al corretto uso del preservativo). Una condizione che lo sportivo non starebbe rispettando fino in fondo.

Chi è Bruna Biancardi, la fidanzata di Neymar

Bruna Biancardi ha 29 anni ed è una modella, influencer e imprenditrice brasiliana. È proprietaria di un negozio di abbigliamento e responsabile marketing di un'azienda che produce costumi da bagno. Ha conosciuto Neymar due anni fa ad una festa a Rio de Janeiro. Bruna ha un ottimo rapporto con Rafaella Santos, la sorella dello sportivo.