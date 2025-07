Davide Ancelotti è il nuovo allenatore del Botafogo: il comunicato ufficiale

Dopo le voci dei giorni scorsi, ora è ufficiale: Davide Ancelotti è il nuovo allenatore del Botafogo. Il figlio d'arte lascia lo staff della nazionale brasiliana guidata da papà Carlo dopo appena un mese per affrontare la sua prima esperienza in solitaria sulla panchina della prima squadra. Con la nuova avventura alla guida del club di Rio de Janeiro, si interrompe la collaborazione tra padre e figlio durata oltre 13 anni. Ancelotti sostituisce Renato Paiva dopo l'eliminazione agli ottavi al Mondiale per Club.