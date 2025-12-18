Davide Ancelotti lascia il Botafogo dopo solo 5 mesi: ecco il motivo

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Termina ufficialmente l'avventura di Davide Ancelotti, figlio del ct della Selecao Carlo, come allenatore del Botafogo. È stato il club brasiliano ad annunciare l'addio del tecnico italiano dopo cinque mesi in panchina e un campionato chiuso al 6° posto in classifica. "Il Botafogo rende noto che Davide Ancelotti non è più il tecnico della prima squadra - si legge nella nota ufficiale -. Anche il preparatore atletico Luca Guerra e gli assistenti Luis Tevenet e Andrew Mangan lasciano il club. La decisione è stata presa al termine di una riunione, la società ringrazia Ancelotti per la professionalità e l'impegno nel periodo in cui ha guidato la squadra e fatto parte della famiglia 'alvinegra' e gli augura il meglio per il futuro. Il nuovo staff tecnico sarà annunciato a breve".