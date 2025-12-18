Corriere dello Sport.it
giovedì 18 dicembre 2025
Davide Ancelotti lascia il Botafogo dopo solo 5 mesi: ecco il motivo

A sorpresa, termina già l'avventura di Ancelotti Jr. sulla panchina brasiliana: secondo quanto riportato da 'O Globo' c'erano delle divergenze con la società
2 min
TagsDavide AncelottiBotafogo

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Termina ufficialmente l'avventura di Davide Ancelotti, figlio del ct della Selecao Carlo, come allenatore del Botafogo. È stato il club brasiliano ad annunciare l'addio del tecnico italiano dopo cinque mesi in panchina e un campionato chiuso al 6° posto in classifica. "Il Botafogo rende noto che Davide Ancelotti non è più il tecnico della prima squadra - si legge nella nota ufficiale -. Anche il preparatore atletico Luca Guerra e gli assistenti Luis Tevenet e Andrew Mangan lasciano il club. La decisione è stata presa al termine di una riunione, la società ringrazia Ancelotti per la professionalità e l'impegno nel periodo in cui ha guidato la squadra e fatto parte della famiglia 'alvinegra' e gli augura il meglio per il futuro. Il nuovo staff tecnico sarà annunciato a breve".

Ancelotti Jr. lascia il Botafogo: il motivo

Secondo la stampa brasiliana, è stato proprio il figlio di Ancelotti a lasciare il Botafogo per via di alcune divergenze con i dirigenti. In particolare, secondo quanto riportato da 'O Globo', a far scattare la decisione sarebbe stato il licenziamento del preparatore atletico Luca Guerra: Ancelotti Jr avrebbe continuato solo con la conferma dell'intero staff tecnico.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Brasiliano

