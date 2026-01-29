Paquetá ritorna al Flamengo: cifra record per il calciomercato brasiliano

Lucas Paquetá è ufficialmente un nuovo calciatore del Flamengo . Il brasiliano, dopo le esperienze di Milan , Lione e West Ham , ha deciso di ritornare in patria , sposando la causa della squadra da cui è partito: il Flamengo. Nel 2019 aveva deciso di lasciare il Brasile per il calcio europeo, ma dopo meno di dieci anni, il fascino del calcio sudamericano ha avuto la meglio e si è concretizzato il suo ritorno dal club londinese.

Cifre record per il Flamengo

Il Flamengo è tra le squadre brasiliane più in crescita e soprattutto tra le più affermate anche nel calcio mondiale. Vanta ben 8 campionati brasiliani, di cui 3 dal 2019 ad oggi; sono infatti i campioni in carica e detengono il record di maggior numero di Coppa Libertadores vinte: 4, anche qui campioni in carica. A livello mondiale, quest'anno si sono fermati agli ottavi della Coppa del Mondo per Club, battuti dal Bayern Monaco, ma nel girone hanno affrontato e sconfitto il Chelsea. La squadra brasiliana ha anche affrontato il Psg in finale di Coppa Intercontinentale, dove solo i rigori hanno condannato il club carioca. Il Flamengo ha svolto una sessione di mercato strabiliante, tra Jorginho, Alex Sandro, Danilo e tanti altri. Ma il colpo di mercato che stupisce di più è proprio Lucas Paquetá, acquistato per la cifra record per il calcio brasiliano di 42 milioni di euro.

Masterclass del direttore sportivo Boto

Il ds del club, Boto, consapevole della volontà di ritornare a giocare per la squadra di Rio de Janeiro da parte di Paquetá, ha trattato magistralmente con il West Ham, riuscendo ad assicurarsi le prestazioni del centrocampista per 42 milioni anzichè gli iniziali 60 richiesti dai londinesi. Oltre a questo, Boto, ha ottenuto un pagamento dilazionato fino al 2028, permettendo così al Flamengo di pagare il calciatore in più rate. La trattativa è stata molto lunga. Infatti, è durata più di un mese, iniziando il 13 dicembre, mentre la fumata bianca - o meglio rossonera - è arrivata il 28 gennaio. La lunga durata delle trattative è stata dovuta anche alla volontà del Flamengo di acquistare il calciatore a titolo definitivo, mentre il West Ham non avrebbe voluto privarsene e cederlo solo in prestito. Alla fine, ancore una volta, ad avere la meglio è stato Boto, che non solo ha riportato a casa il talento brasiliano, ma ha accontentato tutte le richieste del suo club facendogli spendere ancora meno del previsto.