Danilo 30 e lode: perché la vittoria con il Flamengo lancia l'ex Juve nella storia

Danilo, sei nella storia!

Con questo successo, Danilo raggiunge quota 30 titoli ufficiali in carriera, diventando il 10º brasiliano più titolato di sempre insieme a Cafú (30 titoli), dietro a Neymar (31), Thiago Silva (31), Julio Cesar (32), Pelè (35), Pepe (36), Gilmar (37), Maxwell (37), Marquinhos (38) e Dani Alves (43), ed entrando nella Top 40 dei calciatori più vincenti della storia del calcio mondiale. Un traguardo che testimonia continuità, leadership e una longevità ad altissimo livello.“Non ho avuto molto tempo per razionalizzare le situazioni. È stata una settimana meravigliosa: ricevere l’affetto dei tifosi, vincere trofei, entrare in campo al Maracanã. Vincere il Brasilerão è speciale, perché probabilmente è il più complicato di tutti, per la logistica e i diversi climi. È un campionato davvero difficile e credo che il Flamengo meriti i complimenti per essere riuscito a mantenere la regolarità per tutta la stagione”, ha detto Danilo durante le celebrazioni per il titolo al Maracanã.

Vincere da protagonista in ogni contesto

Nel corso del Brasileirão, Danilo si è confermato tra i protagonisti della stagione: 20 presenze totali, 14 da titolare, 1 gol e 1 assist con una percentuale di duelli totali vinti del 47%, 51% dei duelli aerei vinti, 3,5 palloni recuperati a partita e 93% di passaggi riusciti. Riguardo quest’ultima statistica, è impattante la prestazione di Danilo nel mese di novembre in cui ha collezionato 483 passaggi precisi effettuati, con cui si classifica 5° tra i top 10 campionati del Mondo, dietro a Vitinha, Tah, Aleix García e Leo Pereira sempre del Flamengo. Questi numeri evidenziano la sua costanza e la leadership in campo. Danilo, inoltre, è stato inserito nella best XI della Copa LIbertadores 2025 in una difesa a tre con il compagno di squadra Leo Pereira e Gustavo Gomez del Palmeiras. Danilo ha saputo imporsi e vincere in ogni contesto: dai club europei di vertice come Real Madrid e Manchester City, alle stagioni da protagonista in Serie A con la Juventus, fino ai più recenti trionfi in Sudamerica. In carriera ha conquistato trofei in cinque paesi diversi (Brasile, Portogallo, Spagna, Inghilterra e Italia) affermandosi come uno dei difensori più completi e affidabili della sua generazione.