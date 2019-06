ROMA - La morte di Josè Antonio Reyes ha sconvolto il mondo del calcio e continuano ad arrivare messaggi di cordoglio per la famiglia del giocatore spagnolo. A 18 giorni di distanza dal tragico incidente, anche Diego Armando Maradona ha voluto ricordare "La Perla". Sul profilo Instagram del Pibe de Oro si legge: “Questo è il mio messaggio per La Perla Reyes. Voglio dirti a presto, amico, un giorno ci rivedremo. Mi dispiace tantissimo per tutta la tua famiglia. Un forte abbraccio a tutti loro!”

