Turchia, capitano dell'Erzurumspor rifiuta la maglia "No War"

ISTANBUL (Turchia) - Il calcio, un po' in tutto il mondo, ha mostrato la propria solidarietà nei confronti del popolo ucraino in guerra per difendere il proprio Paese dall'attacco della Russia. C'è chi - come in Italia - ha scelto di posticipare di cinque minuti tutti gli incontri, chi ha indossato maglie celebrative e così via. In Turchia, ad esempio, tutti i calciatori sono scesi in campo con delle t-shirt con su la scritta "No war". O meglio, quasi tutti.