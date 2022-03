Poker Olanda, alla Danimarca non basta Eriksen. La Spagna vince al 91'

E' tempo di test amichevoli per le nazionali già qualificate al prossimo Mondiale di Qatar ed è una serata magica per Christian Eriksen. Nonostante la sconfitta della sua Danimarca , l'ex centrocampista dell'Inter è tornato in Nazionale dopo il grande spavento degli Europei ed è subito andato in gol. Alla fine la partita se la porta a casa l' Olanda , capace di indirizzare il match nel primo tempo con Bergwijn (farà doppietta nella ripresa), Ake e il rigore di Depay. Termina 4-2, le due formazioni si ritroveranno in Qatar. La Spagna passa solamente nel recupero contro l' Albania di Edy Reja: tanta sofferenza per i ragazzi di Luis Enrique che vanno avanti al 75' con Ferran Torres per essere raggiunti poco dopo da Uzuni ; serve la rete di Dani Olmo al 91' a sbrogliare la pratica. Morata in campo dal primo minuto, esce al 70' senza rendersi mai realmente pericoloso dalle parti di Berisha .

Svizzera ko con l'inghilterra, vince la Germania

La Svizzera, che ha spedito l'Italia al fatale playoff contro la Macedonia arrivando prima nel girone, cade per 2-1 contro l'Inghilterra a Wembley. Gli elvetici passano dopo 22' con Embolo, ma vengono raggiunti prima dell'intervallo da Shaw e sorpassati a 12 dalla fine dal rigore del solito Kane. Vince per 2-0 la Germania contro Israele grazie al duo del Chelsea Werner-Havertz che firma il doppio vantaggio nel primo tempo.

Pari tra Croazia e Slovenia, vince il Belgio

Al prossimo mondiale ci saranno anche Croazia e Belgio. Perisic e compagni vengono beffati al 91' dalla rete di Bijol che rimette in equilibrio, allo scadere, il vantaggio iniziale di Kramaric. Staffetta per l'esterno dell'Inter con Pasalic al minuto 70. Stessa sorte per i Diavoli Rossi che senza le stelle (Lukaku e De Bruyne su tutti) fanno 2-2 in Irlanda: botta e risposta nel primo tempo con Batshuayi e Ogbene, nella ripresa sono invece Vanaken e Browne i marcatori. Solo un tempo per Saelemaekers del Milan, spazio per Theathe del Bologna. La Bulgaria era riuscita a frenare l'Italia nel girone di qualificazione, viene invece sconfitta dal Qatar che i prossimi mondiali li giocherà in casa. Successo per 2-1 per la nazionale dello spagnolo Sanchez con le reti di Afif e Khoukhi, non basta agli ospiti la firma di Despodov. Pari per 1-1 tra Finlandia e Islanda: a segno Pukki e l'ex Pescara Bjarnason

