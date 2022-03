Favola Eriksen: in gol con la Danimarca nove mesi dopo il malore

AMSTERDAM (OLANDA) - Come in una favola. Quella di Christian Eriksen, tornato in gol con la maglia della Danimarca 287 giorni dopo il malore accusato durante il campionato Europeo. Momenti di panico, seguiti dalla paura di non poter più giocare, che non hanno fermato l'ex centrocampista dell'Inter (ora in forza al Brentford) tornato oggi a vestire la maglia della sua Nazionale nell'amichevole contro l'Olanda ad Amsterdam. Un ritorno festeggiato alla grande da Eriksen, entrato a inizio ripresa e subito a segno sul prato della Johan Cruijff Arena.