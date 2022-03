Eriksen ritorna con la Danimarca: "Felice di essere qui"

MILANO - "È passato del tempo, sono molto felice e contento di poter tornare di nuovo in Nazionale". Lo ha detto Christian Eriksen dal ritiro di Marbella con la Danimarca. Il centrocampista ex Inter, oggi in forza al Brentford, riabbraccia la Nazionale nove mesi dopo il malore cardiaco accusato agli Europei. La Danimarca, già qualificata per il Mondiale in Qatar, affronterà l'Olanda ad Amsterdam sabato e la Serbia a Copenaghen martedì.