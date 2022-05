Championship, incredibile Mitrovic: 42 gol segnati, tutti dentro l'area!

É un impresa incredibile quella che è riuscito a fare Aleksandar Mitrovic, attaccante del Fulham, squadra milita nella Serie B inglese, ovvero la Championship. Il serbo è arrivato a quota 42 gol in campionato, ma la cosa più incredibile è che ha marcato tutte le sue reti da dentro l'area, confermandosi quindi come un vero e proprio cecchino dell'area di rigore. L'attaccante ha letteralmente trascinato la squadra alla promozione in Premier League. Tra l'altro, ha anche raggiunto Guy Whittingham per numero di gol segnati in un singolo campionato. Quest'ultimo segnò 42 gol nella stagione 1992/93.