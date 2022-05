Serbia, la Stella Rossa di Stankovic vince la Superliga

In Serbia il campionato di calcio di prima divisione si è deciso ieri sera con il successo della Stella Rossa. La squadra allenata da Dejan Stankovic si è infatti aggiudicata i playoff della Superliga battendo per 3-1 il Vozhdovac. Per il club belgradese si tratta del 33° titolo nazionale, il quinto consecutivo. La Stella Rossa ha concluso il campionato con 100 punti, due in più del Partizan, l'altra squadra belgradese sua eterna rivale. Festa grande per i 40 mila accorsi allo stadio Rajko Mitic della capitale, noto come il Marakana serbo, con i festeggiamenti che sono proseguiti con i tradizionali caroselli di auto per le strade della capitale, e con un corteo di migliaia di tifosi fino alla fortezza del Kalemegdan, sotto al monumento noto come il Vincitore di Belgrado.