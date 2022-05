Balotelli, pazzesca cinquina con gol di rabona in Turchia

Mario Balotelli ruba la scena in Turchia: l'attaccante dell' Adana Demirspor è stato protagonista di una prestazione pazzesca nella partita contro il Goztepe , valida per l'ultima giornata del campionato turco: la punta bresciana è andata a segno con una cinquina nel 7-0 con cui la formazione di Vincenzo Montella ha travolto gli avversari, chiudendo con una splendida rete di rabona .

Balotelli da impazzire in Turchia: cinque gol e rabona finale

Dopo l'autorete al 25' di Cankaya che ha sbloccato la sfida, è salito in cattedra l'ex Milan e Inter, che nel primo tempo ha segnato tre reti al 33', al 36' e al 44'. Dopo il gol del 5-0 di Oztumer, nella ripresa Balotelli ha ampliato il suo score con altre due reti al 62' e al 70' per il 7-0 finale. L'ultima marcatura è un capolavoro che sta facendo il giro del web: dopo aver preso palla sulla trequarti, SuperMario è entrato nell'area di rigore del Goztepe, ha saltato un difensore con una serie di finte e ha poi spiazzato il portiere con una incredibile rabona che sta incantando tanti tifosi sui social. SuperMario grazie a questa cinquina ha chiuso al secondo posto la classifica cannonieri con 18 gol, mentre l'Adana finisce al nono posto in classifica.