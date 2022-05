Balotelli, sketch su Twitch con Agüero: "Il tuo primo allenamento mi sconvolse..."

Dopo aver dovuto forzatamente appendere le scarpe al chiodo a causa del malore accusato lo scorso ottobre durante Barcellona-Alaves, Sergio Agüero ha impiegato ben poco tempo per scoprire un altro efficace modo per restare nel mondo del calcio.

L’ex attaccante argentino, a proposito del quale nei mesi scorsi si era parlato di un possibile inserimento nello staff tecnico del ct della Seleccion Lionel Scaloni in vista del Mondiale in Qatar, è ormai diventato un riferimento su Twitch , dove peraltro era già molto popolare anche nella parte finale della carriera da calciatore, ma al quale fatalmente 'El Kun' dedica più tempo dopo aver concluso la carriera.

Aguero, Balotelli e i ricordi del Manchester City

L’ultimo dei personaggi famosi del mondo del calcio ad essere comparso su SlaKun10, il titolo del canale di Agüero, è l’ex compagno di squadra al Manchester City Mario Balotelli. I due, che insieme hanno vinto la Premier nel 2012 con Roberto Mancini in panchina, sembrano aver conservato un ottimo rapporto, come si evince dal divertente scambio di battute e ricordi di cui sono stati protagonisti.

Balotelli scherza con Agüero: "Quella volta in cui mi hai sorpreso"

“Ricordo che la prima volta che ti allenasti con noi mi dissi ‘Ma questo cammina, non corre. Dove l’hanno preso’?” l’aneddoto di Balotelli, al quale Aguero ha risposto sorridendo. L’opinione di Super Mario è però cambiata presto, non appena Agüero, arrivato al City nel 2011, un anno dopo Balotelli, ha potuto debuttare con la nuova maglia: “Alla prima partita però entrasti in campo e segnasti da 30 metri con lo Swansea. Sei un Fenomeno”.