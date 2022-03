Aguero, la confessione: "Potrei tornare. Ho rifiutato l'Inter Miami"

BUENOS AIRES (Argentina) - Il primo e unico gol con la maglia del Barcellona nel Clasico contro il Real Madrid, poi il 15 dicembre l'addio al calcio giocato a causa di problemi cardiaci. Sergio Aguero ha dovuto appendere gli scarpini al chiodo, ma come rivelato in un'intervista a 'TyC Sport' la sua situazione potrebbe cambiare a patto che i medici gli diano l'ok per tornare in campo: "Devo ammettere che l'altro giorno mi è passato nella mente di tornare a giocare a calcio", ha detto il 'Kun'. "I medici mi hanno detto che devo stare senza attività per 5-6 mesi ma io ho voglia di allenarmi di nuovo. Vorrei giocare in modo tranquillo. Mi ha chiamato anche l'Inter Miami ma ho detto no. Voglio chiamare il medico e parlarci. Sono venuto in Qatar perché mi ha invitato la Fifa. Mi trattano come una leggenda e devo dire che è bello. Quando giochi non ti rendi conto esattamente di quello che fai, ma quando vedi la considerazione che le persone hanno di te, capisci che ne è falsa la fatica".