Godin: "Lasciai l'Inter per il Cagliari per giocare di più, ora penso al Mondiale"

"Con l'addio al Cagliari ho rinunciato a tanti soldi"

La marcia di avvicinamento di 'El Faraon' a Qatar 2022, al quale l’Uruguay si è qualificato non senza difficoltà, è stata infatti ben diversa rispetto a quella delle precedenti edizioni dei Mondiali, quando Godin era il fulcro della difesa dell’Atletico Madrid. L’avventura in Italia tra Inter e Cagliari non è stata felice e il giocatore non lo ha nascosto: "Quando lasciai l'Inter per trasferirmi al Cagliari avevo la consapevolezza di andare via da un grande club che lottava per lo scudetto, ma volevo giocare di più. Poi quando sono andato via dalla Sardegna sapevo che lasciare l’Europa non sarebbe stato comodo per la mia famiglia e ho rinunciato anche a tanti soldi. Adesso però mi importa solo di arrivare al meglio al Mondiale”.