Il Toronto accoglie Insigne: "Benvenuto, Il Magnifico!"

"Benvenuto Il Magnifico" e il simbolo delle mani a cuore, proprio come la sua esultanza. Inizia la calorosa accoglienza del Toronto Fc per Lorenzo Insigne che, come si apprende proprio dal messaggio social a riguardo, verrà presentato in giornata odierna (24 giugno) al Café Diplomatico alle 17 canadesi (le 23 italiane), locale della Little Italy della Città di Toronto.

Insigne, l'accoglienza social del Toronto Fc: "Benvenuto, Il Magnifico"

Nella nuova squadra di Mls, l'ex Napoli troverà l'ex romanista Michael Bradley. Al tempo stesso, però, andrà a inserirsi in una squadra che non sta esattamente attraversando un buon momento, al penultimo posto della Eastern League a 15 punti (in altrettante partite disputate), appena uno in più delle due squadre che chiudono la graduatoria, ovvero DC United e Chicago Fire. Tuttavia, con - quasi - metà campionato all'orizzonte, la prima posizione utile per i playoff "scudetto" (la settima) non dista tantissimo (solo 5 lunghezze).

Insigne, quando sarà l'esordio in Mls?

Per la formazione timonata da Bob Bradley, ora, quattro match casalinghi, a partire dal 26 giugno, contro Atlanta United, Columbus Crew, Seattle Sounders e San José Earthquakes. L'esordio di Insigne, al BMO Field di Toronto, dopo un periodo di ambientamento nel nuovo Paese, dovrebbe essere previsto proprio contro i californiani nella notte tra il 9 e il 10 luglio.